Verso il referendum a Santa Sofia un incontro pubblico sulle ragioni del no alla riforma Nordio

L'appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti del mondo giuridico che approfondiranno i contenuti della riforma e le motivazioni alla base della posizione contraria sostenuta dal comitato locale Sabato alle ore 10 il Centro Culturale S. Pertini di Santa Sofia ospiterà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del "No" alla riforma Nordio, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L'appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti del mondo giuridico che approfondiranno i contenuti della riforma e le motivazioni alla base della posizione contraria sostenuta dal comitato locale. Interverranno Carlo Sorgi, già magistrato e membro del comitato "Meglio dire No Forlì-Cesena", e Emanuele Picci, magistrato e presidente della sottosezione dell'Associazione nazionale magistrati di Forlì-Cesena.