Referendum sulla magistratura incontro pubblico a Piateda per sostenere il sì

Venerdì 13 marzo 2026 alle 20 si terrà a Piateda, nella Sala Songini di via Ragazzi del ’99, un incontro pubblico dedicato al referendum sulla magistratura. L’evento è stato organizzato per approfondire le ragioni del voto favorevole e coinvolgere i cittadini in una discussione su questa consultazione. All’appuntamento parteciperanno rappresentanti e sostenitori del

Un incontro pubblico per discutere del referendum sulla magistratura e delle ragioni del "sì". L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20 alla Sala Songini di Piateda, in via Ragazzi del ’99. A promuoverlo sono Aiga Sondrio (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e la Camera penale di Sondrio, che hanno organizzato una serata aperta alla cittadinanza per approfondire i contenuti della consultazione referendaria e il tema della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Ad aprire e moderare l’incontro sarà il dottor Dylan Della Valle, del Foro di Sondrio. Nel corso della serata interverranno l’avvocato Nicola Ambrosetti, membro del direttivo della Camera penale di Sondrio, e l’avvocata Alice Piccapietra, vice presidente di Aiga sezione di Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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