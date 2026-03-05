Liberare la magistratura da correnti politicizzate | incontro pubblico sul referendum sulla giustizia

Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18,30, al Bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno, si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena. L’evento è dedicato al referendum del 22 e 23 marzo e mira a discutere sulla possibilità di liberare la magistratura da correnti politicizzate. La partecipazione è aperta a chi vuole approfondire il tema.

"Dopo tanti anni di storture, abbiamo l'occasione storica di rendere la magistratura finalmente libera dalle correnti politicizzate" Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18,30 al Bar Ponte Giorgi a Mercato Saraceno è in programma un incontro aperto al pubblico, organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena, sul referendum del 22 e 23 marzo. Interverranno Alice Buonguerrieri, deputata FdI e componente della Commissione Giustizia, Daniela Saragoni del Comitato Sì Riforma e Silvia Zoli, responsabile Dipartimento Giustizia FdI. “Per la cittadinanza sarà un'occasione preziosa per meglio conoscere nel merito il quesito referendario e presentarsi al voto con tutti gli strumenti necessari al fine di esprimere una preferenza consapevole – dichiara Buonguerrieri -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

No al referendum sulla giustizia, Bachelet: "Interesse dei cittadini mantenere magistratura autonoma. Le correnti? Sono una risorsa"

Referendum sulla giustizia. Incontro pubblico a Montevarchi

Barbero spiega le ragioni del "no" al referendum sulla giustizia

