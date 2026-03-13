Referendum sulla giustizia Meloni da Milano | Nessuno vuole liberarsi della magistratura

Durante una manifestazione a Milano, la premier ha espresso che nessuno desidera eliminare la magistratura nel contesto del referendum sulla giustizia. Ha partecipato alla manifestazione a sostegno del “Sì” e ha commentato la posizione delle forze politiche e dell’opinione pubblica sui cambiamenti proposti. La sua presenza e le sue dichiarazioni sono state al centro dell’evento, attirando l’attenzione dei presenti.

L'intervento della premier alla manifestazione per il "Sì". Durante l'evento organizzato a Milano a sostegno del "Sì" al referendum sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto chiarire subito un punto: "Nessuno ha intenzione di liberarsi della magistratura". La premier ha aperto il suo intervento affrontando direttamente le polemiche nate dopo alcune dichiarazioni attribuite a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Secondo quanto filtra, le parole della funzionaria avrebbero creato irritazione a Palazzo Chigi. Meloni ha quindi ribadito la linea del governo: l'obiettivo della riforma non è colpire la magistratura, ma correggere ciò che non funziona nel sistema giudiziario, nell'interesse dei cittadini.

