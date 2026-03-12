Referendum giustizia Meloni | Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura – Il video

Durante un evento a Milano, un rappresentante politico ha affermato che la riforma della giustizia non nasce da intenti di screditare la magistratura. Ha precisato che nessuno ha in mente di liberarsi dell’istituzione e ha sottolineato che l’obiettivo non è contro qualcuno, ma si tratta di un intervento volto a modificare l’attuale sistema. La dichiarazione è stata diffusa tramite un video.

(Agenzia Vista) Milano, 12 marzo 2026 "Non facciamo questa riforma perché ce l'abbiamo contro qualcuno. E voglio essere chiara: nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura perché la riforma è per sistemare quello che non funziona anche per i magistrati e soprattutto per i cittadini". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco del Teatro Parenti, a Milano, a un evento sul Referendum della giustizia organizzato da Fratelli d'Italia. FdI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Meloni a Milano per il Sì al referendum: "Qui nessuno vuole liberarsi della magistratura"

Meloni all'evento per il Sì al referendum: «Nessuno vuole liberarci dei magistrati. Ma hanno potere enorme: se sbagliano, fanno anche carriera»

