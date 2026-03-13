Referendum sulla giustizia Di Pietro Gustapane Migliucci e Cangini | Sala Sozzi gremita per le ragioni del Sì

Giovedì sera la Sala Sozzi era completamente piena, con posti occupati anche sugli scalini e lungo le pareti, per un incontro dedicato al referendum sulla giustizia. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti di diversi schieramenti politici e associazioni, tra cui Di Pietro, Gustapane, Migliucci e Cangini. L'evento ha richiamato un pubblico numeroso interessato alle questioni legate alla riforma e alle conseguenze del voto.

La serata ha portato sul palco quattro voci diverse per percorso e provenienza, accomunate dalla convinzione di votare sì alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il 22 e 23 marzo La Sala Sozzi giovedì sera era esaurita in ogni posto, sedie, scalini, spazio in piedi lungo le pareti, per un incontro su un tema che il dibattito nazionale racconta spesso come tecnico e lontano dalla vita quotidiana. Eppure la risposta di Cesena è stata quella di una città che vuole capire, e che sente la posta in gioco. L'iniziativa era promossa da un fronte largo di associazioni e comitati — Lab-Ora, Il Crocevia, Sì Separa,... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Referendum giustizia, sala gremita a San Nicolò per le ragioni del SìAl Centro Culturale di San Nicolò si è svolta una partecipata serata di approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia in programma il... Referendum sulla giustizia, confronto sulle ragioni del "sì" con Di Pietro e MorroneInsieme a lui interverranno il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, presidente della Commissione Ecomafie e portavoce del Comitato... Altri aggiornamenti su Sala Sozzi Temi più discussi: Referendum sulla giustizia. I comitati del Sì schierano. Di Pietro, Cangini e Migliucci; Riforma della Giustizia. A Cesena l’incontro con Antonio di Pietro -; Ranucci e Di Pietro, oggi in città due big per parlare di Giustizia -. Perchè è utile votare Sì al Referendum Giustizia: confronto in Comune a SusaSUSA – L’Amministrazione comunale di Susa invita l’intera cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico Referendum sulla Giustizia – Ragioni a confronto, previsto per mercoledì 18 alle ore 17:30. lagendanews.com Referendum sulla giustizia. I comitati del Sì schierano. Di Pietro, Cangini e MigliucciStasera un incontro pubblico nella sala Sozzi di Palazzo del Ridotto con i sostenitori della riforma costituzionale. Interverrà anche il procuratore di Varese Antonello Gustapane. msn.com Giovedì 12 marzo, ore 21 – Sala conferenze del Palazzo del Portuale, via San Giovanni 19 – #Livorno Terzo incontro pubblico: “La riforma della magistratura: confronto con istituzioni e forze politiche sul referendum del 22 e 23 marzo”. Prosegue il percorso di - facebook.com facebook