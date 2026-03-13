Domani, sabato 14 marzo alle 17:30, si svolgerà a Benevento un incontro pubblico al bar Doppio dedicato alle ragioni del “No” al referendum sulla Giustizia. L’evento è organizzato da cittadini e rappresentanti locali che discuteranno delle motivazioni contrarie alla riforma. La riunione vede la partecipazione di persone che intendono approfondire le proprie posizioni senza interventi di figure istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà domani, sabato 14 marzo alle ore 17:30 presso il bar Doppio Giro, in viale Principe di Napoli, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum sulla Giustizia – Le ragioni del No”, promosso con la partecipazione di esponenti del mondo giuridico, politico e dell’ associazionismo giovanile. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e approfondimento sui contenuti del referendum e sulle motivazioni che spingono una parte della società civile e delle organizzazioni politiche a sostenere la posizione del No. L’obiettivo è offrire ai cittadini uno spazio di discussione aperta sui temi della giustizia, del funzionamento del sistema giudiziario e delle possibili conseguenze delle modifiche proposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum sulla Giustizia, a Benevento incontro pubblico sulle ragioni del “No”

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