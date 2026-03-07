Referendum giustizia incontro pubblico sulle ragioni del Sì e del No

I Radicali di Perugia hanno organizzato un incontro pubblico dedicato al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Durante l’evento sono state presentate le ragioni a favore e contro il sì e il no, con l’obiettivo di offrire un confronto diretto tra le diverse opinioni. L’appuntamento ha coinvolto cittadini e rappresentanti di entrambe le posizioni.

I Radicali di Perugia hanno promosso un incontro sul referendum per la separazione delle carriere dei magistrati, mettendo a confronto le posizioni del sì e del no. Appuntamento martedì 10 marzo, alle ore 17 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori. “In mezzo alla rissa mediatica di questa campagna referendaria vogliamo creare un momento di dibattito e riflessione sul contenuto della riforma costituzionale. I Radicali sono storicamente favorevoli alla separazione delle carriere, ma sono anche abituati al confronto e al dialogo con tutti - si legge in una nota dei Radicali - Facciamo nostro l’appello del Presidente della Repubblica... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Referendum giustizia: a Ceglie Messapica un incontro sulle ragioni del SìIniziativa dell’Associazione Nazionale Forense-Sezione di Brindisi, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocat CEGLIE MESSAPICA - Si è... Referendum Giustizia, il centrodestra organizza un incontro sulle ragioni del sìL'appuntamento il 17 febbraio a Sondrio promosso da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Referendum giustizia: le ragioni del Sì e del No Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia. Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum sulla giustizia, a Santa Caterina un confronto pubblico per una scelta consapevole; Referendum, le ragioni del No nel nostro incontro; Referendum Giustizia: incontro pubblico sulla Cassia. Referendum sulla giustizia, un incontro pubblico per spiegare le ragioni del NoAppuntamento lunedì 9 alle 18.30 alla Camera del Lavoro con due ospiti di rilievo nazionale. Confronto aperto al pubblico sui temi del voto e sulle ricadute per il sistema giudiziario ... laprovinciacr.it Celano, il 7 marzo incontro pubblico sul referendum giustiziaIl 7 marzo un incontro sul referendum giustizia con istituzioni e Comitato per il Sì. Approfondimenti e dialogo con i cittadini ... abruzzonews.eu Referendum riforma giustizia, il sondaggio 'definitivo': verdetto chiaro anche con affluenza alta x.com IO VOTO SÌ - Referendum GIUSTIZIA Venerdì 20/3 h21 ci vediamo a COMO con Claudia Eccher, Avvocato e Componente laico del CSM e gli esponenti comaschi della Lega. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook