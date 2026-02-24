Referendum sulla giustizia le ragioni del Nì | se ne parla in un incontro pubblico

Il referendum sulla giustizia si è focalizzato sulle criticità del sistema, spingendo molti cittadini a esprimere il loro parere. Giovedì sera, alle 21, la sala Arena Hesperia di Meldola ospiterà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del Nì, dove si discuterà delle proposte di riforma. Partecipanti e cittadini si confronteranno sulle possibili ripercussioni di questa consultazione. L’evento offre un’occasione per approfondire i temi sollevati nel dibattito.

L'incontro è organizzato dal circolo Acli “Il Ponte” di Meldola e dal circolo Acli di Rocca delle Caminate, con la collaborazione delle Acli provinciali di Forlì-Cesena Giovedì alle 21 la sala Arena Hesperia, in Via Roma 3 a Meldola, si terrà l’incontro pubblico dal titolo "Referendum sulla giustizia: le ragioni del Nì". Introdurrà la serata Luca Vespignani, professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Sono previsti diversi interventi, ed in particolare, quello di Giorgio Calderoni, già magistrato amministrativo, e di Renato Cappelli, avvocato e socio del Circolo Acli “Il Ponte” di Meldola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOA Venafro, un incontro pubblico si tiene per spiegare le ragioni del NO al referendum sulla giustizia, dopo che molti cittadini hanno espresso dubbi sulla riforma.

Referendum giustizia: le ragioni di un "Sì", incontro pubblico a Perugia il 28 febbraioIl Comitato “Per un Giusto Sì” e “Libertà Eguale” organizzano un incontro pubblico a Perugia il 28 febbraio, per spiegare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia.

Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì. Parla il vicepresidente della Camera Penale di Arezzo

