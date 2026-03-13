Referendum se vince il Sì nasce l'Alta corte disciplinare | l'esperta spiega il super tribunale dei magistrati

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Per chiarire i contenuti della riforma, Fanpage.it ha intervistato la costituzionalista Francesca Biondi, specialista in materia di magistratura. La discussione riguarda la possibilità di creare un’alta corte disciplinare, un nuovo tribunale per i magistrati. La questione è al centro del dibattito pubblico in vista del voto.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina. Fanpage.it, per spiegare al meglio i contenuti della riforma, ha intervistato la costituzionalista Francesca Biondi, esperta di magistratura. In particolare, Biondi ha spiegato uno dei punti più critici del testo: l'Alta corte disciplinare, un nuovo organo che sarebbe chiamato a gestire le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

