Referendum se vince il Sì nasce l'Alta corte disciplinare | l'esperta spiega il super tribunale dei magistrati

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Per chiarire i contenuti della riforma, Fanpage.it ha intervistato la costituzionalista Francesca Biondi, specialista in materia di magistratura. La discussione riguarda la possibilità di creare un’alta corte disciplinare, un nuovo tribunale per i magistrati. La questione è al centro del dibattito pubblico in vista del voto.

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina. Fanpage.it, per spiegare al meglio i contenuti della riforma, ha intervistato la costituzionalista Francesca Biondi, esperta di magistratura. In particolare, Biondi ha spiegato uno dei punti più critici del testo: l'Alta corte disciplinare, un nuovo organo che sarebbe chiamato a gestire le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Referendum giustizia, i costi aggiuntivi per i 2 Csm e l’Alta Corte se vince il sì: più di €114mln il primo anno e di €102mln a regimeIl legislatore non ha finora indicato coperture finanziarie chiare, come invece richiede la Costituzione con il terzo comma dell’articolo 81 I costi...

Leggi anche: Un'Alta corte disciplinare per i magistrati (con i giudici togati in minoranza): la proposta del Pd del 2021

Riforma della Giustizia: Il sorteggio del CSM e il Giusto Processo - ORA Piemonte

Una selezione di notizie su Referendum se vince il Sì nasce l 8217...

Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum Giustizia 2026: cosa cambia se vince il Sì o il No; Referendum, Meloni in campo: se vince il no non ci dimettiamo. Pd: basta show, si occupi di accise; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Referendum, il magistrato De Franco: se vince il si magistratura debole con i fortiAVELLINO- Se vince il si ci sara’ una magistratura forte con i deboli e debole con i forti. E’ cosi che il magistrato Emanuele De Franco ha spiegato la ragione per cui il 22 e 23 marzo bisognerà dir ... irpinianews.it

Il referendum giustizia 2026 spiegato semplice. Cosa succede se vince il Sì o il No?A breve si voterà per la riforma della giustizia in Italia, ovvero la dibattuta separazione delle carriere. Ecco la spiegazione completa su come si vota e cosa succede se vince il sì o il no ... money.it

Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio è intervenuta all'evento "Sì. Una riforma che fa giustizia", a Milano, in vista del referendum del 22 e 23 marzo - facebook.com facebook

#piazzapulita “Votate sì così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”. Sono le parole pronunciate durante un dibattito sul referendum dalla capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. x.com