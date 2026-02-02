Referendum giustizia i costi aggiuntivi per i 2 Csm e l’Alta Corte se vince il sì | più di €114mln il primo anno e di €102mln a regime

Se vince il sì al referendum sulla giustizia, i costi per mantenere in funzione i due Csm e l’Alta Corte saliranno oltre 114 milioni di euro nel primo anno e più di 102 milioni ogni anno successivamente. Finora, il governo non ha indicato come coprire queste spese, anche se la legge richiede di farlo. La questione dei fondi resta aperta, e il rischio è che si scarichi tutto sulle casse dello Stato.

Il legislatore non ha finora indicato coperture finanziarie chiare, come invece richiede la Costituzione con il terzo comma dell'articolo 81 I costi aggiuntivi per i 2 Csm e l'Alta Corte se vince il sì supererebbero i 114 milioni di euro nel primo anno e oltre i 102 milioni annui a regime.

