Un' Alta corte disciplinare per i magistrati con i giudici togati in minoranza | la proposta del Pd del 2021

L’idea di creare un’Alta corte disciplinare per i magistrati torna in discussione. La proposta, avanzata dal Pd nel 2021, prevede che siano i membri di questa corte a decidere sulle sanzioni disciplinari. La novità è che i giudici togati, cioè quelli appartenenti alla magistratura, saranno solo un terzo dei componenti. La maggioranza sarà formata da altri esperti o figure non giudiziarie. La proposta divide i commentatori e rischia di cambiare il modo in cui si gestiscono le questioni disciplinari dei magistrati in Italia.

"Saviano sbaglia, la riforma Nordio non indebolisce la lotta ai clan". Parla l'ex capo della Dia Governale "E allora eravamo tutti fascisti.". La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a Casapound Attribuire l'ultima decisione sulle sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati a un'Alta corte, composta soltanto per un terzo da giudici togati (cioè appartenenti alla magistratura), e sottrarre la possibilità di ricorrere in Cassazione contro queste decisioni. A prevederlo non era una prima bozza della riforma Nordio né un vecchio progetto di Licio Gelli o di Almirante, ma una proposta avanzata dal Pd nell'ottobre 2021 a prima firma Anna Rossomando (cofirmatari Luigi Zanda, Franco Mirabelli, Dario Parrini e Monica Cirinnà).

