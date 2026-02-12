Video Pd per il ‘no’ con atleti curling l’esperto | Vero rischio strumentalizzare il referendum

Il video del Pd con alcuni atleti olimpici di curling che sostengono il ‘no’ al referendum sulla giustizia ha suscitato molte polemiche. Il partito ha pubblicato il video sui social, poi rimosso, ma le discussioni sono ancora vive. Un esperto avverte che c’è il rischio di usare gli atleti per strumentalizzare l’opinione pubblica.

(Adnkronos) – Il video del Pd con gli atleti olimpici del curling a sostegno del 'no' al referendum sulla giustizia, pubblicato sui social e poi rimosso, continua a far discutere. Più che sulla polemica politica, è interessante soffermarsi sugli aspetti tecnici di questo tipo di comunicazione. L'Adnkronos ha chiesto un parere a Tiberio Brunetti, fondatore

