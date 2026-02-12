Video Pd per il ‘no’ con atleti curling l’esperto | Vero rischio strumentalizzare il referendum

Da webmagazine24.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video del Pd con alcuni atleti olimpici di curling che sostengono il ‘no’ al referendum sulla giustizia ha suscitato molte polemiche. Il partito ha pubblicato il video sui social, poi rimosso, ma le discussioni sono ancora vive. Un esperto avverte che c’è il rischio di usare gli atleti per strumentalizzare l’opinione pubblica.

(Adnkronos) – Il video del Pd con gli atleti olimpici del curling a sostegno del 'no' al referendum sulla giustizia, pubblicato sui social e poi rimosso, continua a far discutere. Più che sulla polemica politica, è interessante soffermarsi sugli aspetti tecnici di questo tipo di comunicazione. L'Adnkronos ha chiesto un parere a Tiberio Brunetti, fondatore . Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Pd Referendum

Curling e Referendum: Atleti contestano l’uso non autorizzato della loro immagine nel video del PD.

Gli atleti di curling Constantini e Mosaner protestano contro l’uso non autorizzato delle loro immagini nel video del PD.

Referendum Giustizia, Pd usa video curling con Mosaner per il “No”: rimosso

Il Partito Democratico ha pubblicato un video in cui si vede Amos Mosaner, il campione di curling, mentre si impegna in un tiro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.