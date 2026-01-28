schlein apre alla direzione pd e chiama meloni sul ddl stupri

La segretaria del Pd, Elly Schlein, apre alla direzione del partito e si prepara a chiedere un confronto con il governo di Giorgia Meloni sul ddl stupri. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma sembra vicina: potrebbe arrivare già la prossima settimana. La tensione tra le due parti si fa sentire, e la leader democratica si muove per cercare di trovare una posizione condivisa nel partito.

AGI - La convocazione ufficiale ancora non è arrivata, ma la tanto attesa (soprattutto dai riformisti) direzione del Partito Democratico si farà a breve, forse già la prossima settimana. Elly Schlein ha aperto alle richieste provenienti dalla minoranza interna, ma non solo. Un momento di confronto politico per riallineare il partito all'assetto globale che si è andato sviluppando dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, è sentito come necessario anche da alcuni esponenti della maggioranza dem, da Goffredo Bettini ad Andrea Orlando, passando per Marco Sarracino.

Elly Schlein si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, accusandola di aver tradito un patto tra loro sul Ddl stupri.

Il disegno di legge sul contrasto alla violenza sessuale ha ottenuto l’approvazione al Senato, con modifiche apportate dalla Lega.

