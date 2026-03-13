Referendum Mastella si smaschera da solo | Non voglio dirlo senno poi

Durante un intervento pubblico, un politico ha dichiarato di voler evitare di esprimersi su un certo argomento per non incoraggiare il fronte del sì. Ha aggiunto che un gruppo di magistrati avrebbe influito sulla sua permanenza in Parlamento, lasciando intendere che senza questa influenza non sarebbe stato ancora in carica. La sua frase si conclude con un commento diretto sulla situazione politica e giudiziaria.

"Ma non voglio dire questa cosa qua, sennò dopo di che alimento i Sì. Mi hanno fott*** questo gruppetto di magistrati, se non sarei stato ancora in Parlamento, questa è la verità. Un gruppetto, un gruppetto". Clamoroso Clemente Mastella. L'ex ministro della Giustizia si è smascherato da solo in occasione di un'intervista rilasciata a Radio Atreju che ha visto come ospite anche Italo Bocchino. "Votate sì per evitare che Mastella venga fott*** dai magistrati. No, no, no, un gruppetto. Votate sì", gli ha fatto eco il direttore del Secolo d'Italia. "No, no, proprio per questo, un gruppetto - ha provato a rimediare Mastella -. Gli altri invece vanno salvati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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