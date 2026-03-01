Sanremo Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum | Fake news

Sal Da Vinci interviene a Sanremo per chiarire una diffusa voce sui social, negando di aver mai espresso opinioni sul referendum sulla giustizia. L'artista sottolinea di non aver mai fatto dichiarazioni in merito, aggiungendo che ogni persona può scegliere liberamente cosa dire o fare fino all’ultimo momento. La sua presa di posizione mira a smontare le notizie false circolate online su di lui.

Il meme sui social con il no al referendum sulla giustizia? "Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all'ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news ". Ci pensa Sal Da Vinci in persona a sbugiardare l'ennesima bufala del fronte del No al referendum. Sui social il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con la ballatona Per sempre sì (beffa del destino.) era stato fatto passare nelle ultime ore come un convinto oppositore della riforma della giustizia. Tutto falso, come detto a chiare lettere dal cantante napoletano nella conferenza stampa dell'Ariston, domenica mattina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

