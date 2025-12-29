Non lo voglio fare Garlasco l’ultimo messaggio di Chiara da brividi Poi tensione alle stelle | non si sapeva!

A pochi giorni dal delitto di Garlasco, un breve messaggio di Chiara, “Non lo voglio fare”, ha riacceso l’attenzione su possibili tensioni familiari e sulle scelte riguardanti un farmaco oppioide. La comunicazione, carica di decisione, solleva interrogativi sulle dinamiche personali coinvolte e sulla delicatezza delle circostanze che hanno preceduto l’evento. Un elemento che potrebbe contribuire a chiarire i motivi e le circostanze di quel tragico episodio.

