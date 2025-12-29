Non lo voglio fare Garlasco l’ultimo messaggio di Chiara da brividi Poi tensione alle stelle | non si sapeva!
A pochi giorni dal delitto di Garlasco, un breve messaggio di Chiara, “Non lo voglio fare”, ha riacceso l’attenzione su possibili tensioni familiari e sulle scelte riguardanti un farmaco oppioide. La comunicazione, carica di decisione, solleva interrogativi sulle dinamiche personali coinvolte e sulla delicatezza delle circostanze che hanno preceduto l’evento. Un elemento che potrebbe contribuire a chiarire i motivi e le circostanze di quel tragico episodio.
Un messaggio breve e deciso, inviato pochi giorni prima del delitto di Garlasco, potrebbe riaccendere l’attenzione su tensioni familiari e scelte delicate legate a un farmaco oppioide. Secondo quanto anticipato dal settimanale Giallo, l’ultimo sms che Chiara Poggi avrebbe inviato alla cugina Paola Cappa potrebbe svelare un capitolo finora poco esplorato nella vicenda, riportando alla luce rapporti complessi tra le due giovani. Il messaggio in questione risale a pochi giorni prima della tragedia. La richiesta di Paola di ottenere il Contramal senza ricetta incontrò un netto rifiuto da parte di Chiara, secondo quanto riportato dal settimanale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
