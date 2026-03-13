Un esponente politico ha denunciato che la Cgil sta portando avanti attività di sostegno al No nei referendum nelle scuole pubbliche, accusando l'organizzazione di usare ogni occasione per fare propaganda politica. Secondo quanto affermato, la tutela dei lavoratori sembra essere passata in secondo piano rispetto alle iniziative di partito all’interno delle istituzioni scolastiche. La questione viene sollevata in un contesto di confronto pubblico tra le parti.

Per la Cgil ogni motivo è buono per fare propaganda, la tutela dei lavoratori resta un lontano ricordo. Contro il governo Meloni si va dall’invito alla rivolta sociale alle manifestazioni proPal capeggiate da gruppi antisemiti fino all’interruzione della didattica per esporre le ragioni del No al referendum” Lo denuncia il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che depositerà un’interrogazione al ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La denuncia di Rampelli. ” Non si spiega l’appuntamento di martedì prossimo- dice Rampelli- organizzato dal sindacato che ha indetto un’assemblea nelle scuole della durata di tre ore nel bel mezzo delle lezioni, comunicazione che entra nel registro di tutta la comunità, genitori, docenti, studenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, la denuncia di Rampelli: “La Cgil nelle scuole pubbliche a sostegno del No”

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