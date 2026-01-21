Il 22 e 23 marzo si terranno le consultazioni referendarie sulla riforma della giustizia. In sede locale, tra cui il Sannio, la Cgil ha costituito un Comitato civile per il ‘no’, promuovendo un'analisi indipendente e un'ampia discussione sui temi proposti. Questo organismo mira a informare i cittadini e a sostenere un voto consapevole, contribuendo al dibattito pubblico su un tema di rilevanza istituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato costituito anche nel Sannio il Comitato civile per il no al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il Comitato, nato presso la sede provinciale della CGIL, vede riuniti Associazioni e privati cittadini. Luciano Valle, segretario provinciale della Cgil, ha voluto contestualmente promuovere un seminario per sostenere la tesi del no alla riforma del centrodestra introdotta con legge costituzionale e che sarà sottoposta al vaglio degli elettori con il cosiddetto referendum confermativo, cioè votando “Si” la riforma sarà definitivamente introdotta, mentre con il “No” tutto resta come è oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, la Cgil lancia il comitato civile a sostegno del ‘no’

Referendum giustizia, c’è il “Comitato Irpino – Società Civile per il NO”Il 23 gennaio alle 10:30, presso il Circolo della Stampa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato Irpino – Società Civile per il NO.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, nasce il comitato 'Avvocati per il sì': "Non una bandiera politica, ma un dovere civile"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Comitato per il No: Il governo teme successo firme e vuole strozzare il dibattito pubblico; REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. AL VIA LA CAMPAGNA PER IL NO ANCHE A REGGIO EMILIA; Referendum sulla giustizia: firma online contro la riforma NordioUn'altra idea di Giustizia; Referendum Giustizia, nasce Comitato fiorentino per il No. Evento con Cassano.

Referendum sulla Giustizia, a Trapani e Mazara nascono i Comitati per il NoAll’incontro di costituzione ha partecipato anche il giudice Samuele Corso, in rappresentanza del Comitato dei magistrati Giusto dire No, che ha illustrato le ragioni del fronte contrario al ... tp24.it

Nella sede della Cgil di Trapani nasce il Comitato del No al referendum sulla giustiziaSi è costituito a Trapani, nella sede della Cgil, il Comitato Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale, in programma ... itacanotizie.it

Referendum giustizia, il 'No' è a corto di argomenti. Le correnti dei magistrati devono tornare al loro posto https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-il-no-e-a-corto-di-argomenti-le-correnti-dei-magistrati-devono-tornare-al-loro-posto-496586/ - facebook.com facebook

Referendum giustizia, scende in campo anche Barbero con armi di distrazioni di massa Il commento del direttore @claudiovelardi x.com