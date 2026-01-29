Referendum il fronte del No diffonde falsità anche sui libri di scuola Rampelli denuncia l’ennesima bufala

La campagna contro la riforma della Giustizia si fa strada anche tra i libri di scuola. A denunciarlo è Rampelli, che parla di fake news che si diffondono tra le pagine degli studenti, alimentando confusione e malintesi. La diffusione di informazioni false diventa un’arma nel fronte del No, che cerca di influenzare l’opinione pubblica anche sui testi scolastici.

La campagna referendaria del No alla riforma della Giustizia va avanti a forza di fake news e arriva nei libri di testo che diffondono informazioni errate. L’ultima bufala è stata smascherata da Fabio Rampelli che dai suoi canali social posta la pagina di un testo con una affermazione del tutto fuorviante. Il vicepresidente della Camera di FdI – che sulle correttezza dei libri di testo scolastici ha fondato battaglie storiche ed importanti- ha reso noto un passo del volume: Diritto ed Economia pubblicato dalla casa editrice Paravia a cura della professoressa Maria Rita Cattani. Un testo adottato al liceo scientifico ‘Leonardo da Vinci’ di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il presidente del Consiglio forense ha denunciato la diffusione di notizie false legate alla campagna contro il referendum, sottolineando il rischio di creare allarme sociale.

Alfonso D’Avino, procuratore capo a Parma, affronta le critiche alla riforma Nordio, spiegando come il sorteggio del Csm possa contribuire a ridimensionare l’influenza delle correnti.

