Referendum | il fronte NO eguaglia il SÌ Argirò spiega

Il 13 marzo 2026, nella regione Campania, si terrà un referendum che vede opporsi il fronte del No e quello del Sì, entrambi con pari rappresentanza. Argirò ha spiegato i dettagli della consultazione, che coinvolgerà cittadini e istituzioni in un voto decisivo. La consultazione riguarda temi istituzionali ed economici e si svolgerà in tutta la regione.

Il 13 marzo 2026, la regione Campania si prepara a un momento cruciale per il suo futuro istituzionale ed economico. Natale Argirò, ex questore di Caserta, ha lanciato un’analisi dettagliata sulle dinamiche che stanno ridisegnando l’assetto elettorale in vista del prossimo referendum sulla giustizia. I dati disponibili indicano uno sconvolgimento degli schieramenti: da una schiacciante maggioranza iniziale a favore della riforma, si è passati a una parità perfetta tra chi vuole confermare il cambiamento e chi preferisce mantenere lo status quo. L’intervento dell’ex magistrato non si limita a constatare i numeri, ma scende nel dettaglio delle cause di questo ribaltamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: il fronte NO eguaglia il SÌ, Argirò spiega Articoli correlati Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale. Referendum, il fronte del "Sì" spacca il campo largoC'è una sinistra che vota "sì" per la separazione delle carriere e che si distacca dalla linea di Elly Schlein appiattita su quella del M5s C'è una... Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum il fronte NO eguaglia il SÌ... Temi più discussi: Referendum, la tensione sale ancora. Sì o no, le nostre interviste; Referendum costituzionale 2026, mobilitazione degli italiani all’estero tra Bruxelles, Buenos Aires e web; Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia; Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevole. Referendum, Conte a Torino raduna il fronte del «No» e Forza Italia parte con la «Freccia per il Sì»Il presidente della Regione Piemonte e il ministro Paolo Zangrillo saranno a Milano per appoggiare il fronte del Sì ... torino.corriere.it Referendum giustizia, nasce il gruppo bipartisan per il Sì. Sul fronte del No il papà di AldrovandiIl parterre è di quelli che di rado si vedono nelle aule parlamentari. I due meloniani, Federico Mollicone ed Emanuele Loperfido, affiancano il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti ... ilmessaggero.it “Bocchino è duro di comprendonio: Falcone e Borsellino parte di correnti, erano politicizzati” Travaglio attacca Bocchino sul referendum e sul sorteggio del CSM. Poi cita Falcone e Borsellino sul tema delle correnti. #La7 #Ottoemezzo #Referendumgiustizia # - facebook.com facebook #tagada Fabrizio Sala commenta le parole di Giorgia Meloni all'incontro sul SI al referendum sulla giustizia x.com