Referendum il fronte del Sì spacca il campo largo

Il referendum sulla Giustizia si terrà presumibilmente il weekend del 22-23 marzo. Gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla separazione delle carriere, una riforma che in passato aveva trovato consenso anche tra la sinistra, prima di incontrare resistenze e divisioni all’interno del campo politico e sociale. La consultazione rappresenta un momento di confronto importante sul sistema giudiziario italiano.

C'è una data orientativa per il referendum sulla Giustizia: il weekend del 22-23 marzo. In quel giorno, gli italiani saranno chiamati a dire se vogliono o meno la separazione delle carriere, una riforma che anche la sinistra aveva nella sua agenda solo qualche anno fa, per poi arenarsi e schiacciarsi su posizioni compiacenti alla magistratura. L'Anm si sta spendendo enormemente per il "no", anche con l'affissione di cartelli fuorvianti nelle stazioni per convincere gli italiani che la politica che promuove il "sì" vuole imporre il controllo sulla magistratura. Una campagna criticata anche dal premier Meloni: " Non si può fare una campagna dicendo che i giudici verranno sottomessi alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, il fronte del "Sì" spacca il campo largo Leggi anche: L’opposizione si spacca in cinque. Il campo largo è ormai un miraggio Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lo Russo spacca il fronte dei riformisti del Pd. “Al referendum voto 5 sì” - Nei giorni scorsi, in una lettera aperta, il fronte formato da Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi ha «sfiduciato» la segretaria Elly Schlein: ... laprovinciapavese.gelocal.it Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividono - facebook.com facebook Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividono x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.