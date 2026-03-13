Il Segretario Generale dell'UGL ha dichiarato che il referendum sulla giustizia rappresenta un momento di confronto pubblico importante, considerando questa iniziativa come una scelta di responsabilità. La campagna si è svolta a Catania, coinvolgendo diverse figure e spazi di discussione. L'obiettivo è stato quello di aprire un dibattito su un passaggio cruciale per il sistema giudiziario italiano.

“L'iniziativa promossa dall'UGL a Catania rappresenta un'importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della giustizia nel nostro Paese. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è un tema che merita un dibattito aperto e serio, perché riguarda il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Sostenere il Sì significa promuovere un sistema più equilibrato, capace di garantire una più netta distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio, rafforzando così le garanzie per tutti. Non si tratta di mettere in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma di intervenire sulle regole per rendere il sistema più trasparente e comprensibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum giustizia, Paolo Capone, Segretario Generale UGL: "Il Sì è una scelta di responsabilità"

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