Teatro Parenti e referendum giustizia | fuori manifestanti con slogan anti Meloni dentro risuona il jingle Sarà per sempre sì di Sal Da Vinci

A Milano, nel teatro Parenti, si svolge un evento legato al referendum sulla giustizia, con i sostenitori del sì che si riuniscono all’interno e manifestanti contrari che si raccolgono all’esterno con slogan contro la presidente del Consiglio. Dentro si sente il jingle “Sarà per sempre sì” di Sal Da Vinci, mentre fuori si ascoltano cori e bandiere con scritte di protesta. La scena si svolge tra tensione e espressioni di dissenso.

Milano, 12 marzo 2026 - Fronte del Sì in teatro, fronte del No fuori a protestare. Una ventina di persone di Potere al Popolo e di Cambiare Rotta sta manifestando a Milano, nei pressi del Teatro Franco Parenti, dove si tiene un evento organizzato da Fratelli d'Italia per il sì al referendum a cui partecipa anche la premier Giorgia Meloni . Nei giorni scorsi le polemiche avevano coinvolto anche la direttrice del Parenti Andrée Ruth Shammah per la scelta di ospitare l'iniziativa nel teatro. Gli slogan contro la premier . I presenti, che sventolano bandiere di Potere al Popolo, Cambiare Rotta, di Opposizione studentesca alternativa e della Palestina, hanno intonato slogan come "Giorgia go home", "governo Meloni, dimissioni", "chiediamo diritti ci danno polizia, questa è la loro democrazia" e "Giorgia Meloni devi andartene, vattene". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

