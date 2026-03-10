Referendum bufera social sul Teatro Parenti | insulti a direttrice per evento con Meloni

Sul social network, il post di Andrée Ruth Shammah, direttrice artistica del Teatro Franco Parenti a Milano, ha ricevuto in poche ore oltre 200 commenti. La discussione riguarda un evento con la partecipazione di un esponente politico e ha provocato una serie di insulti rivolti alla stessa Shammah. La discussione si è rapidamente intensificata, coinvolgendo numerosi utenti online.

(Adnkronos) – Una raffica di commenti, oltre 200 in poche ore, ha invaso il post pubblicato sui social da Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano. Il motivo della polemica è la decisione di ospitare giovedì prossimo un appuntamento della campagna per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia promosso da Fratelli d’Italia, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il post di Shammah su Facebook, con l’invito a “votare pensando alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni”, ha scatenato una valanga di reazioni indignate. Molti utenti hanno contestato duramente la scelta del teatro milanese, accusando la direzione di aver aperto le porte alla destra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Referendum. Meloni giovedì al teatro ParentiLa premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni scende in campo a Milano per sostenere il "sì" al referendum sulla giustizia in programma il...

Referendum, insulti della sinistra per un invito a teatro alla Meloni. Se sostieni il Sì sei un fascista…Una raffica di commenti, oltre 200 in poche ore, ha invaso il post pubblicato sui social da Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del...

Approfondimenti e contenuti su Teatro Parenti

Temi più discussi: Referendum giustizia, Meloni: Le toghe ci ostacolano. I giudici non ci fanno governare. Prove di armistizio Marina Berlusconi-Pd; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 marzo: la rassegna stampa; Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Poi Nordio si scusa; Giustizia, il governo contro le toghe. Schlein: Sfregio alla Costituzione.

Referendum, bufera social sul Teatro Parenti: insulti a direttrice per evento con MeloniAndrée Ruth Shammah: Luogo aperto al confronto, perché dovrei rifiutarlo a presidente del Consiglio? ... adnkronos.com

Meloni al teatro Parenti per il referendum, critiche alla direttrice Shammah(ANSA) - MILANO, 10 MAR - I fascisti al Pier Lombardo. Tristezza infinita.... Franco Parenti ne sarebbe disgustato...: è uno dei tanti commenti di spettatori e milanesi alla decisione di Andree Ruth ... msn.com

! Milano – Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo 14) giovedì 12 marzo dalle ore 15 Sarà un momento di confronto su una riforma che l’Italia attende da decenni e che può rendere il sistema giudiziario più giusto e più effic x.com

Giovedì 12 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano continua la nostra campagna per il SÌ al referendum per cambiare la giustizia. Nella giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni, sarà con noi Giorgia Meloni. Vi aspetto! #sìriform facebook