Referendum sulla giustizia la Lega scende in piazza | gazebo allestiti in tutta la provincia

La Lega organizza una serie di gazebo in tutta la provincia di Ferrara per promuovere il referendum sulla giustizia. Nei prossimi giorni verranno allestiti punti informativi per coinvolgere i cittadini e spiegare le proposte legate alla consultazione. La mobilitazione si svolge in diverse località della provincia, con l’obiettivo di raccogliere consensi e distribuire materiale informativo.

Referendum sulla giustizia. Anche la provincia di Ferrara sarà coinvolta nella mobilitazione della Lega, con diversi gazebo informativi in programma nei prossimi giorni. “Il dato che emerge è l’impegno straordinario dei militanti – sottolinea il segretario regionale della Lega Emilia, Matteo Rancan –. In tutta Italia avremo oltre 1200 gazebo, circa 70 solo in Emilia. È il segno di un partito che crede davvero in questa battaglia per cambiare la giustizia”. Soddisfatto anche Stefano Corti, commissario provinciale della Lega Ferrara: “Il territorio ferrarese sta dimostrando grande partecipazione. I gazebo sono uno strumento fondamentale per parlare con i cittadini e spiegare perché la riforma della giustizia sia una priorità politica”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

