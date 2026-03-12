Lega in piazza | 70 gazebo per il referendum giustizia

La Lega ha annunciato l’installazione di settanta gazebo in piazza in tutta l’Emilia-Romagna per promuovere il referendum sulla giustizia. La mobilitazione coinvolgerà anche oltre mille punti di informazione in diverse regioni italiane, con una presenza particolarmente intensa nel territorio ferrarese. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a coinvolgere i cittadini sul tema del referendum.

La mobilitazione politica si prepara a investire le piazze dell'Emilia-Romagna per sostenere un referendum sulla giustizia, con oltre mille punti di informazione previsti in tutta Italia e una presenza capillare nel territorio ferrarese. La Lega ha annunciato l'allestimento di gazebo informativi che copriranno numerosi comuni della provincia, trasformando spazi pubblici in luoghi di dibattito diretto tra militanti e cittadini. Il calendario operativo prevede attività specifiche nei prossimi giorni, partendo da sabato 14 marzo fino alla domenica successiva, coinvolgendo località come Bondeno, Ferrara, Comacchio e Riva del Po. Questa operazione non è solo un atto di propaganda elettorale, ma rappresenta un tentativo strutturato di coinvolgimento civico su temi giuridici sensibili.

