Alessandria | esperti spiegano il referendum giustizia

Oggi ad Alessandria si svolge un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’appuntamento si tiene alle 17 presso l’ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38D. Esperti e cittadini si riuniscono per discutere del voto che si terrà prossimamente, offrendo approfondimenti e spiegazioni sul tema. L’evento è aperto a chi vuole conoscere meglio le questioni in gioco.

Il dibattito pubblico sul referendum per la giustizia si terrà oggi a Alessandria, alle ore 17, presso l'ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38D. L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza senza obbligo di prenotazione, vedrà confrontarsi esperti come il professore e avvocato Alessio Lanzi, l'avvocato Giuseppe Cormaio, la professoressa Serena Quattrocolo e il giudice Paolo Bargero. Questi relatori analizzeranno le ragioni del sì e del no alla riforma, fornendo strumenti concreti per comprendere le implicazioni della decisione che i cittadini prenderanno nei prossimi giorni. Un confronto necessario nel cuore del Monferrato. La scelta di tenere questo evento ad Alessandria non è casuale ma riflette un bisogno profondo del territorio di partecipare attivamente al processo decisionale nazionale.