Referendum Giustizia | Cuveglio si informa esperti a confronto il 25

Cuveglio organizza un incontro informativo per il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. La comunità si riunisce il 25 marzo con esperti che spiegano i temi principali e aiutano i cittadini a capire le implicazioni delle proposte. L’obiettivo è favorire una scelta consapevole e basata su informazioni chiare. L’appuntamento si svolge nella sala comunale, dove si discuterà anche di effetti pratici delle modifiche legislative.

Cuveglio si prepara al referendum: un confronto per votare consapevoli. Cuveglio, in provincia di Varese, si appresta a vivere un momento di approfondimento politico e civico in vista del referendum sulla giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa, promossa dall'associazione Age Cuveglio Odv, mira a fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari per affrontare un voto complesso e dalle implicazioni significative per il sistema giudiziario italiano. L'evento, in programma per mercoledì 25 febbraio, si configura come un'occasione cruciale per decifrare le questioni poste al vaglio degli elettori.