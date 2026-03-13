A Lucca, domani alle 17 nella Sala Tobino, si terrà un dibattito tra esperti sul referendum giustizia, che ha suscitato opinioni contrastanti tra i cittadini. L'incontro si concentra sulle questioni legate alla riforma e alle sue possibili implicazioni. Diversi specialisti si confronteranno sulle conseguenze di questa iniziativa, coinvolgendo il pubblico in una discussione aperta e diretta.

Nel cuore di Lucca, domani alle 17 nella Sala Tobino si preparano i cittadini a un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. Due esperti contrapposti presenteranno le ragioni del sì e del no in vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo. Questo incontro pubblico mira a chiarire le implicazioni della consultazione attraverso un dialogo aperto tra Francesco Terrusi e Francesco Paolo Luiso. La scelta della location nel Palazzo Ducale non è casuale, poiché l’ambiente storico funge da palcoscenico per una discussione che tocca le basi stesse dello Stato di diritto. La presenza di due figure di spicco del mondo giuridico garantisce che il confronto sia basato su competenze tecniche solide piuttosto che su semplici opinioni politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: esperti scontrano sì e no al referendum giustizia

Articoli correlati

Referendum giustizia: avvocato e giudice si scontranoUn dibattito acceso ha animato lo scorso venerdì 6 marzo a L’Aquila, dove l’associazione Oltre L’Aquila ha lanciato Oltre Talks per affrontare il...

Gavirate: esperti e politici spiegano il Sì al referendum giustiziaIl cuore della questione giudiziaria si sposta venerdì 13 marzo alle ore 21 a Gavirate, dove nella sala consiglio comunale si terrà un incontro...