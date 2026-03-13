Referendum giustizia Bartolozzi riappare con Nordio Lo Voi | Il plotone saluta Poi botta e risposta con il guardasigilli

Il referendum sulla giustizia ha visto la riapparizione di Bartolozzi insieme al ministro Nordio, mentre Lo Voi ha commentato con un commento sul “plotone che saluta”. Successivamente si è verificato un botta e risposta tra Lo Voi e il guardasigilli, in un clima di tensione pubblica che ha attirato l’attenzione dei media.

Roma, 13 marzo 2026 – Non sono bastate la bufera seguita alle sue parole (“porto il mio saluto e quello del plotone”) e la mozione depositata da M5s al Senato e alla Camera che impegna il governo a revocare dall'incarico alla capa di Gabinetto di Nordio Giusy Bartolozzi, per allontanarla dal ministero della Giustizia. All'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, oggi all'Auditorium Parco della Musica, il guardasigilli è arrivato insieme al suo capo di gabinetto. I due non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione dopo le polemiche dei giorni scorsi, mentre le opposizioni continuano a chiedere la rimozione dall’incarico di Bartolozzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum giustizia, Bartolozzi riappare con Nordio. Lo Voi: “Il plotone saluta...”. Poi botta e risposta con il guardasigilli Articoli correlati Leggi anche: Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Poi Nordio si scusa Leggi anche: Caso Bartolozzi, Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia: "Saluto del plotone" Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro Nordio; Blog | Cara Bartolozzi, i giovani se ne vanno dall'Italia per colpa della politica, non della magistratura; Referendum Giustizia, votate sì e ci togliamo di mezzo le toghe: il Pd pubblica il video di Bartolozzi; L'imbarazzo del ministro Nordio dopo il caso Bartolozzi: Mi dispiace, si scuserà. Ma lei resiste al pressing. Si dimetterà dopo il referendum?: Bartolozzi scappa dai cronisti dopo le polemiche. E non si scusa | Si dimetterà dopo il referendum?: Bartolozzi scappa dai ...La capo di gabinetto di Nordio non risponde alle domande dopo le sue parole sulla magistratura e la sconfessione di Meloni ... ilfattoquotidiano.it Referendum Giustizia, Anm: Toni inaccettabili. Nordio: Bartolozzi ha chiaritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Anm: Toni inaccettabili. Nordio: Bartolozzi ha chiarito ... tg24.sky.it Il magistrato Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo Nordio, in un intervento pubblico ha detto: dobbiamo votare Sì al referendum così ci togliamo di mezzo la magistratura che è un plotone di esecuzione. Frasi delira - facebook.com facebook Referendum giustizia, Meloni: “Se vince il No, stupratori in libertà”. Poi sconfessa la Zarina. @salvini_giacomo x.com