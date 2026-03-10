Meloni al Parenti insulti alla Shammah

Durante un evento al teatro Parenti, una figura politica ha rivolto parole dure a un'attrice, criticando il suo modo di interpretare e commentando negativamente la sua età. Sono state pronunciate frasi come «Lei sta sempre dalla parte sbagliata, ci vuole talento» e «che tristezza, la vecchiaia è una brutta bestia». Le affermazioni hanno suscitato reazioni tra il pubblico presente.

«Lei sta sempre dalla parte sbagliata, ci vuole talento», «teatro profanato», «che tristezza, la vecchiaia è una brutta bestia». Sono alcuni degli insulti incassati ieri sui social dalla regista teatrale, fondatrice e presidente del Teatro Franco Parenti di Milano Andrée Ruth Shammah, nata 77 anni fa da una famiglia in fuga da Aleppo, una delle voci più amate e autorevoli del mondo ebraico. E ora colpevole di un doppio «reato», secondo un tribunale sociale evidentemente di sinistra. Sostiene il sì al referendum sulla giustizia. Sul suo profilo Facebook ha scritto: «Votate pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni». C'è di peggio.