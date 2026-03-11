Al teatro Franco Parenti, il presidente del consiglio ha partecipato a un evento legato alla campagna del

"I fascisti al Pier Lombardo. Tristezza infinita.. Franco Parenti ne sarebbe disgustato.": è uno dei tanti commenti di spettatori e milanesi alla decisione di Andree Ruth Shammah (nella foto) di ospitare a teatro, domani, la campagna per il Sì al referendum dei gruppi di camera e senato di FdI con la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ai tanti followers che su Facebook - dove ha scritto “Votate pensando alle prossime generazioni e non alle prossime elezionì“ - le hanno chiesto il perché della sua decisione, la direttrice del Franco Parenti ha risposto che "so che è stato chiesto il teatro a pagamento da molti e l’abbiamo dato a Renzi, a Calenda, lo diamo a La Malfa, lo diamo per discutere del referendum". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meloni al Franco Parenti per il "sì". Insulti e critiche contro Shammah

Articoli correlati

Meloni al Parenti, insulti alla Shammah«Lei sta sempre dalla parte sbagliata, ci vuole talento», «teatro profanato», «che tristezza, la vecchiaia è una brutta bestia».

Referendum, bufera social sul Teatro Parenti: insulti a direttrice per evento con Meloni(Adnkronos) – Una raffica di commenti, oltre 200 in poche ore, ha invaso il post pubblicato sui social da Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice...

Approfondimenti e contenuti su Franco Parenti

Temi più discussi: Referendum. Meloni giovedì al teatro Parenti; Meloni al Parenti, insulti alla Shammah; Referendum, bufera social sul Teatro Parenti: insulti a direttrice per evento con Meloni; Giustizia, Fratelli d’Italia lancia il Sì al referendum: il 12 marzo evento a Milano con Meloni.

Teatro Parenti travolto da polemiche online per l’evento con Meloni, pioggia di insulti alla direttriceTeatro Franco Parenti, polemica sull’incontro con Giorgia Meloni per il referendum Al Teatro Franco Parenti di Milano, diretto da Andrée Ruth Shammah ... assodigitale.it

Meloni al teatro Parenti per il referendum, critiche alla direttrice Shammah(ANSA) – MILANO, 10 MAR – I fascisti al Pier Lombardo. Tristezza infinita…. Franco Parenti ne sarebbe disgustato…: è uno dei tanti commenti di spettatori e milanesi alla decisione di Andree Ruth Sha ... espansionetv.it

! Milano – Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo 14) giovedì 12 marzo dalle ore 15 Sarà un momento di confronto su una riforma che l’Italia attende da decenni e che può rendere il sistema giudiziario più giusto e più effic x.com

Giovedì 12 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano continua la nostra campagna per il SÌ al referendum per cambiare la giustizia. Nella giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni, sarà con noi Giorgia Meloni. Vi aspetto! #sìriform facebook