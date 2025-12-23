Beppe Sala tira le somme del 2025 | Dopo le feste il rimpasto Scavuzzo si candida? Fa bene

Milano, 23 dicembre 2025 – Anna Scavuzzo fa bene a proporsi per succedere a Sala, magari passando per le primarie. A dirlo è lo stesso sindaco di Milano nel suo discorso alla stampa in occasione del tradizionale brindisi con i cronisti di Palazzo Marino. “Nel centro sinistra c'è qualcuno che si fa avanti, a destra no e questa per la sinistra è una buona notizia. Ma io - ha sottolineato - auspico che ci siano due candidati forti perché voglio sapere a chi lascio il posto". Le partite del 2025: “È stato un anno duro e faticoso”. Come prevedibile, il discorso di fine anno è stato ampio e ha abbracciato tutti i temi più caldi affrontati dalla giunta di Beppe Sala in questi dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

