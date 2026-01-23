Bettini | Se Meloni vincerà il referendum diventerà come Trump o peggio come Mussolini I riformisti dem? Sono dei settari

In un contesto politico caratterizzato da continui cambiamenti, le affermazioni di Bettini sollevano questioni sulla stabilità democratica. Secondo alcuni osservatori, un eventuale successo di Meloni al referendum potrebbe aprire a scenari di maggiore autoritarismo. Altri, invece, criticano le posizioni dei riformisti, considerandole settarie. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di tali dichiarazioni, nel rispetto della complessità del panorama politico italiano.

L'ideologo e dirigente dem: "Il referendum sarà uno spartiacque. Ho cambiato idea per oppormi alla destra amorale" Roma. “Se la Meloni dovesse vincere il referendum, avrebbe le condizioni per instaurare una permanente svolta autoritaria”. In Thailandia viene sera. Goffredo Bettini svela al Foglio le sue inquietudini. “Il referendum sarà uno spartiacque”, dice l’ideologo dem. Perciò lei, onorevole, non è passato al fronte del No, contro Meloni, per banale tifoseria. Lo ha fatto per scongiurarne i pieni poteri. Giusto? “Giusto. Con la vittoria del Sì ci sarebbero le condizioni per una svolta in piena sintonia con lo spirito del tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum: Bettini, 'è diventato sì o no su Meloni, il mio voto conseguente'Il referendum rappresenta un momento di confronto importante, ma spesso soggetto a interpretazioni personali e politiche.

Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

Referendum, in Bettini veritas. La confessione del guru del Pd: voto no solo per mandare a casa il governo.

Referendum: Bettini, 'è diventato sì o no su Meloni, il mio voto conseguente'Roma, 18 gen (Adnkronos) - Paolo Mieli stamattina alla radio ha detto di non capire la mia posizione sul referendum. Ho sempre risposto alle sue domande, per amicizia, rispetto e responsabilità polit ... msn.com

Il Pd sarebbe per il Sì ma non vuole mettersi sulla scia di Meloni. Goffredo Bettini sostiene le ragioni del sì alla separazione delle carriere, ma ha spiegato di averci ripensato perché il referendum ha ormai assunto una valenza politica, e al governo Meloni non x.com

