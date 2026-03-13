Il 14 marzo 2026 alle 10:30 si terrà a Palermo, in via Dante 167 a Malfitano, un incontro importante riguardante il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Alla riunione parteciperanno i leader politici Tajani e Schifani, che si mobilitano per questa occasione. L’appuntamento rappresenta un momento chiave prima delle consultazioni popolari.

Il 14 marzo 2026 alle ore 10:30, a Malfitano in via Dante 167 a Palermo, si svolgerà un incontro decisivo per il referendum sulla giustizia fissato per il 22 e il 23 dello stesso mese. Forza Italia organizza questa mobilitazione regionale con la presenza di Antonio Tajani, Renato Schifani e Giorgio Mulè, uniti nell’obiettivo di promuovere il voto positivo alla riforma. L’appuntamento mira a coinvolgere cittadini, professionisti del diritto e attivisti in una campagna di sensibilizzazione che punta a superare le semplificazioni mediatiche. L’incontro è intitolato Il 22 e il 23 marzo 2026 per la riforma della giustizia: noi votiamo Sì e vede come moderatore Marcello Caruso, Segretario regionale del partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum 2026: Tajani e Schifani mobilitano

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