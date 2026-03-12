No al referendum | Spataro e Pradella mobilitano la provincia

In provincia di Piacenza, la campagna contro il referendum sulla giustizia si fa più presente con una serie di incontri pubblici. Magistrati e avvocati locali sono coinvolti in queste iniziative che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consultazione. L’obiettivo è informare i cittadini sui motivi del “No” e promuovere un dibattito aperto sulla questione.

La campagna per il “No” al referendum sulla giustizia si intensifica in provincia di Piacenza con una serie di incontri pubblici che vedranno protagonisti magistrati e avvocati locali. Tra giovedì 12 marzo e mercoledì 18 marzo, diverse sedi della provincia ospiteranno dibattiti volti a spiegare le implicazioni della riforma costituzionale proposta. Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella presentazione del libro di Armando Spataro in programma per venerdì 13 marzo alla Sala Nelson Mandela. L’evento principale vedrà la presenza della procuratrice Grazia Pradella e dell’ex magistrato Spataro, affiancati dal giornalista Mattia Motta come moderatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

