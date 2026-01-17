Rafforzare export e imprese siciliane | a Palazzo d’Orléans Schifani incontra Tajani

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere strategie per rafforzare l’export e sostenere le imprese siciliane, favorendo lo sviluppo economico della regione. L’appuntamento ha sottolineato l’impegno comune a promuovere iniziative volte a valorizzare il ruolo dell’economia siciliana nel contesto nazionale e internazionale.

Incontro istituzionale a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al centro del confronto, i principali dossier di politica internazionale e, in particolare, il tema dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema produttivo e sull’export siciliano. Nel corso del colloquio sono stati definiti i termini di un accordo che il Ministero degli Esteri, attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero, si appresta a sottoscrivere con la Regione Siciliana. L’intesa punta a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese dell’Isola, attraverso un coordinamento operativo finalizzato a sostenere esportazioni, investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo siciliano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Palazzo d’Orléans, incontro tra Schifani e Tajani: intesa Stato-Regione a sostegno delle imprese siciliane Leggi anche: Capitale della cultura, Schifani riceve Cucinotta a Palazzo d'Orléans Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crisi per commercio online, dalla Sicilia 13,5 milioni alle piccole imprese. "Rafforzare export e imprese siciliane": a Palazzo d’Orléans Schifani incontra Tajani - Dazi, scenari internazionali e nuove strategie condivise: Ministero e Regione pronti a coordinarsi per sostenere investimenti, mercati esteri e sistema produttivo dell’Isola ... agrigentonotizie.it

Schifani incontra Tajani: definiti accordi Ministero-Regione per sostegno a imprese siciliane - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. msn.com

Tajani ospite di Schifani: «Intesa ministero-Regione per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese siciliane» - L’accordo prevede un coordinamento mirato a sostenere export, attrazione di investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo ... lasicilia.it

#SACE a Muscat per rafforzare il supporto all’ #export italiano e le relazioni commerciali tra Italia e Oman, nel segno di partnership di lungo periodo, crescita sostenibile e valorizzazione del #MadeinItaly. Comunicato: sace.it/media/comunica… @M x.com

Torna #ExportHubDays, l’evento dedicato alle imprese che vogliono avviare o rafforzare la propria presenza sui mercati esteri. La 5° edizione si terrà il 21 e 22 gennaio a Firenze, in Camera di Commercio di Firenze (piazza Mentana 1). Due giornate di inco - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.