Referendum spostati i seggi in alcuni quartieri | dove si vota

In occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Genova ha disposto lo spostamento di alcuni seggi in diversi quartieri della città, al fine di migliorare l’organizzazione e la partecipazione degli elettori. Di seguito, sono indicate le nuove sedi di voto e le aree interessate, per agevolare la corretta partecipazione alla consultazione.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Genova ha approvato il trasferimento di alcuni seggi cittadini. Ricordiamo che si vota per la conferma della legge costituzionale sulle ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ (a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programmaNel 2026, le elezioni in Italia includeranno il referendum sulla giustizia, programmato per il 22-23 marzo, oltre a consultazioni suppletive alla Camera e amministrative in due capoluoghi di regione. Leggi anche: Domenica si vota, l'elenco dei seggi per gli elettori padovani: c'è qualche novità Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Referendum, spostati i seggi in alcuni quartieri: dove si votaIn vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Genova ha approvato il trasferimento di alcuni seggi cittadini. Ricordiamo che si vota per la conferma della legge costituzionale sulle ... genovatoday.it Il referendum costituzionale è stato fissato per il 22 e 23 marzo. Al via i ricorsi dei comitati per il NoIl primo Cdm dell'anno ha stabilito la data della consultazione sulla separazione delle carriere dei magistrati. Per il governo si è rispettata la legge ... notizie.tiscali.it Referendum Costituzionale del 22 e 23 Marzo 2026 - Gli elettori residenti all'estero, che normalmente votano per corrispondenza, hanno la possibilità, entro il 24 Gennaio, di chiedere di votare in Italia. - facebook.com facebook

