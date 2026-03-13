Referendum 2026 | due Csm sorteggio e 32 membri al posto

Il referendum del 2026 si terrà il 22 e 23 marzo e coinvolge gli italiani nella decisione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. La consulta popolare riguarda la modifica della composizione del Consiglio superiore della magistratura, con l’introduzione di due Csm e un nuovo sistema di sorteggio. Verrà inoltre conferito un ruolo diverso a 32 membri dell’organo di autogoverno dei magistrati.

Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a decidere sul futuro dell’ordinamento giudiziario attraverso un referendum che ridefinisce la struttura del Consiglio superiore della magistratura. La riforma prevede la separazione netta tra giudici e pubblici ministeri, sostituendo l’elezione con il sorteggio per i membri degli organi di autogoverno. L’iniziativa modifica articoli costituzionali fondamentali come l’87, il 102, il 104, il 105, il 106, il 107 e il 110, introducendo una nuova Corte disciplinare e dividendo il Csm in due entità distinte. Mentre il governo punta su maggiore imparzialità e trasparenza, le opposizioni temono un indebolimento dell’indipendenza della magistratura e criticano il meccanismo casuale di selezione dei membri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato"Nicola Gratteri ha ribadito ancora una volta il suo “No” al Referendum sulla Giustizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Referendum Giustizia, Gratteri: Il sorteggio del Csm è una mezza truffa. Quello che immaginavo io è diverso«Alcuni sostenitori del sì, che hanno anche visibilità nazionale, continuano a ripetere falsamente che io sono per il sorteggio del Csm. E’ un ragionamento che ho fatto mi pare tre anni fa ma il ... gazzettadelsud.it

REFERENDUM | 2. Perché nel 2022 ben 5mila pm dissero Sì al sorteggio e ora sono contro?La novità della riforma sottoposta a referendum che suscita le più feroci levate di scudi è il sorteggio. Ma nel 2022 furono ben 5mila magistrati a volerlo! ilsussidiario.net

Per il presidente del Comitato per il NO al Referendum, Enrico Grosso 'la riforma mette in pericolo vita di tutti i cittadini. E' in atto un attacco senza precedenti al principio di autonomia della magistratura' #ANSA - facebook.com facebook

#lariachetira Botta e risposta tra Maddalena Loy e Alan Friedman sul referendum sulla giustizia: "Hai fatto un commento qualunquista" x.com