Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato. Le sue dichiarazioni evidenziano dubbi sulla trasparenza e sull’imparzialità delle procedure, sollevando un dibattito sulla legittimità del processo e sull’affidabilità delle riforme proposte.

Nicola Gratteri ha ribadito ancora una volta il suo “No” al Referendum sulla Giustizia. Motivando la sua decisione, il procuratore di Napoli ha definito il criterio del sorteggio per designare i componenti dei due Csm “truccato“. Gratteri è anche tornato sulla vicenda del suo vecchio video pubblicato “senza permesso” sul profilo Facebook di Fratelli d’Italia, per il quale aveva già annunciato una denuncia: “Non si può dire che ho cambiato idea”. Perché Gratteri è contro il Referendum sulla Giustizia Gratteri e il video pubblicato "senza permesso" da Fratelli d'Italia La risposta polemica di Fratelli d'Italia a Gratteri Perché Gratteri è contro il Referendum sulla Giustizia Non ha usato mezzi termini Nicola Gratteri con chi gli ha chiesto un parere sul Referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato"

Gratteri: “Il sorteggio per i due Csm? E’ truccato”Recentemente, sono emerse accuse riguardo al sorteggio utilizzato per la nomina dei componenti dei due CSM, definendolo “truccato”.

Leggi anche: Senti chi parla. Quando Gratteri (oggi nemico della riforma Nordio) lodava il sorteggio per il Csm. “Utile contro le correnti”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Nicola Gratteri Vota no al referendum perché

Argomenti discussi: Nel 2022 Gratteri spiegava perché è necessaria la riforma sulla separazione delle carriere; Nicola Gratteri: Gli Stati Uniti non sono più un Paese democratico; Referendum giustizia, Gratteri sui finanziamenti del Sì: Fondazioni pagate coi soldi dei ministeri? Non è etico; Firme, cavilli, ricorsi: ci provano subito a fermare la riforma. E circola il video del pm Gratteri contro le correnti.

Volano gli stracci tra Gratteri e FdI: il casus belli è un video sul sorteggio del CsmVolano gli stracci tra Nicola Gratteri e Fratelli d'Italia. Nelle scorse ore il magistrato aveva annunciato la presentazione di una denuncia nei confronti del partito di Giorgia Meloni per aver ripubb ... today.it

Perché Gratteri minaccia chi diffonde il video in cui sosteneva la necessità del sorteggio per il CsmIl magistrato testimonial del fronte per il no alla riforma Nordio a testa bassa contro chi gli fa notare le sue contraddizioni ... tag24.it

"I minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine". Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha risposto ai cronisti nel corso della conferenza stampa a Napoli sul blitz anticamorra della Polizia nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, - facebook.com facebook

Nicola #Gratteri ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia dopo che Fratelli d'Italia ha rilanciato su Facebook un vecchio video che lo ritrae, collegandolo alla campagna per il sì al referendum sulla riforma del Csm. (ANSA) @politikosit x.com