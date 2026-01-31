Il Partito Democratico si oppone fermamente all’idea di affidare la nomina del Consiglio superiore della magistratura al sorteggio. Il Pd sottolinea che in nessun paese al mondo si utilizza questa modalità per scegliere un organo di rilievo costituzionale. La proposta, quindi, viene respinta con decisione, ritenendo che la nomina debba restare affidata a competenze e procedure consolidate.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Un organo di rilievo costituzionale come il Csm nominato per sorteggio? No, grazie. Non esiste in nessun paese del mondo. Vorreste, per fare un esempio, che il consiglio comunale fosse nominato per sorteggio?". Così in un post su Instagram il Partito Democratico. Welcome to Favelas, protesta contro Ice: ci mancava la cesura tra compagni e maranza. Grazia Di Maggio a Come States? Trump, Europa e il realismo del governo Meloni . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Pd, 'Csm a sorteggio? No grazie, non esiste in nessun paese al mondo'

Approfondimenti su Referendum Csm

Il leader della Fiom, Landini, critica l’idea di introdurre il sorteggio per la nomina dei membri del Csm, sottolineando come questa proposta possa mettere in discussione la serietà delle istituzioni italiane.

Un recente referendum interno dell’Anm rivela che il 40% dei magistrati si mostra favorevole al sorteggio per la scelta dei membri del Csm.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Referendum Csm

Argomenti discussi: Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO; Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Speranza: Referendum, il Pd non può stare fermo per paura di perdere.

Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica. Su La7Gente in malafede, da loro slogan e sciocchezze. Gratteri smaschera la propaganda del Sì sul referendum giustizia: magistrati sorteggiati seccamente tra tutti quelli in servizio, laici invece tempe ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, Carofiglio gela il fronte del Sì, da Picierno a Concia: Non vedo gente di sinistra lì. Su La7Di sinistra lì proprio non ne vedo. Così Gianrico Carofiglio commenta il cartello mostrato da Parenzo e recante la scritta Sinistra per il sì, coi volti di personalità politiche come Pina Picierno ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia: "Io favorevole al sorteggio Chi lo ripete è in malafede" Nicola Gratteri facebook

Referendum, sorteggio e politica: perché Barbero ha capito la riforma meglio dei suoi “fact-checkers” @paolofrosina x.com