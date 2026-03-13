realme e Accademia | 42 studenti usano smartphone per arte

Realme ha avviato una collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma coinvolgendo 42 studenti che utilizzano smartphone per realizzare opere d’arte. L’iniziativa mira a integrare le tecnologie digitali nella formazione artistica, offrendo agli studenti nuovi strumenti per esprimersi. La partnership si concentra sull’utilizzo dei dispositivi mobili come strumenti creativi, portando così innovazione nelle pratiche artistiche tradizionali.

La collaborazione tra realme e l’Accademia di Belle Arti di Roma segna un punto di svolta nella didattica artistica contemporanea. A partire da aprile 2026, quarantadue studenti impiegheranno la serie realme 16 Pro come strumento di ricerca visiva. Questa alleanza strategica trasforma il dispositivo mobile in un mezzo per l’esplorazione del linguaggio fotografico, con una mostra finale prevista presso il Campo Boario. L’iniziativa mira a democratizzare gli strumenti creativi, ponendo fine alla dicotomia tra tecnologia e arte classica. La convergenza tra industria tech e accademia storica. L’istituzione romana, radicata nella tradizione artistica dalla fine del Cinquecento, accoglie questa partnership con l’obiettivo di integrare il digitale nel curriculum formativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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