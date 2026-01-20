Nonni italiani sempre connessi | 8 su 10 usano lo smartphone ogni giorno ma il digitale nasconde solitudine e vulnerabilità Ecco l’indagine sugli over 65
L’utilizzo dello smartphone tra i nonni italiani è ormai diffusissimo, con 8 su 10 che lo usano quotidianamente. Tuttavia, questa familiarità con il digitale può nascondere aspetti di solitudine e vulnerabilità. L’indagine
Lo smartphone è diventato uno strumento quotidiano per la maggioranza dei nonni italiani. L’indagine “Nonni Digitali” realizzata dall’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche Gap e cyberbullismo (Di.Te.) in collaborazione con l’Anap Confartigianato ha analizzato le abitudini digitali di 562 over 65. I dati mostrano un utilizzo intensivo del dispositivo che va oltre la funzione pratica e segnala un cambiamento nelle abitudini quotidiane e nella gestione del tempo. Il 82,7% degli intervistati utilizza lo smartphone ogni giorno e il 40,6% dichiara di passarvi molte ore al giorno. Giuseppe Lavenia, presidente di Di.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
