Ravenna ricorda il drammatico anniversario della tragedia Mecnavi il sindaco | Bisogna cambiare la cultura della sicurezza

Oggi a Ravenna si è svolta la cerimonia per il 39esimo anniversario della tragedia della Mecnavi, con la partecipazione delle autorità locali, dei sindacati e di diverse realtà culturali della città. Durante l’evento sono stati ricordati le vittime e si è parlato della necessità di modificare la cultura della sicurezza. La commemorazione si svolge ogni anno per mantenere vivo il ricordo di quella giornata.

Si è tenuta oggi in città la commemorazione del 39esimo anniversario della tragedia della Mecnavi. Ogni anno il Comune di Ravenna, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e a realtà culturali cittadine, organizza una commemorazione che, oltre a ricordare la strage, è occasione per approfondire il tema del caporalato e della sicurezza sul lavoro. Alle 9.15 di questa mattina sono state deposte le corone alla lapide in memoria sullo scalone del Municipio. La commemroazione è poi continuata alle Artificerie Almagià, con gli interventi delle autorità e delle organizzazioni sindacali. "Era un venerdì anche quel 13 marzo del 1987, quando Ravenna fu teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai accaduti in Italia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Ravenna pronta a commemorare la tragedia della Mecnavi: il disastro che causò la morte di 13 operaiA 39 anni di distanza, Ravenna commemora una ferita mai rimarginata, quella della tragedia Mecnavi. Sicurezza a Ravenna, l'attacco della Pigna: "Basta raccontare favole, il sindaco guardi in faccia la realtà"E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Pigna (Città, Forese, Lidi) in merito al tema della sicurezza a Ravenna. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ravenna ricorda Ravenna ricorda i caduti della MecnaviSi è svolta questa mattina in Piazza del Popolo a Ravenna la cerimonia di commemorazione dei caduti della Mecnavi, con la deposizione delle corone alla lapide posta presso lo Scalone della Residenza ... ravennawebtv.it Ravenna ricorda Pierpaolo Vichi: quattordici anni fa l’addio al leader del cambiamentoDalle lotte studentesche del ’68 ai tredici anni come assessore, il ritratto di un uomo che unì l'impegno civile alla passione per il mondo ... ravenna24ore.it