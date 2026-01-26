Sicurezza a Ravenna l' attacco della Pigna | Basta raccontare favole il sindaco guardi in faccia la realtà

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza a Ravenna, l’attacco della Pigna invita l’amministrazione comunale a un confronto diretto e trasparente con i cittadini. La richiesta è di superare le comunicazioni rassicuranti e affrontare con chiarezza le problematiche, riconoscendo la realtà dei fatti. Solo così si potrà lavorare insieme per migliorare la sicurezza e ricostruire la fiducia nella gestione della città.

E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Pigna (Città, Forese, Lidi) in merito al tema della sicurezza a Ravenna. "Oggi i fatti parlano da soli", dicono dalla lista civica "Non è in nessun modo accettabile che l'Amministrazione comunale continui a nascondersi dietro una comunicazione rassicurante e spesso poco trasparente per far credere ai Ravennati che la sicurezza sia sotto controllo. Da tempo chiediamo misure concrete e strutturali: presidi fissi della Polizia Locale, più telecamere di videosorveglianza intelligente, un rafforzamento dei controlli nei punti critici della città, l'attivazione dell'Operazione Strade Sicure affinché l'Esercito possa affiancare le Forze dell'Ordine nelle aree più a rischio.

