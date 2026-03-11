Ravenna pronta a commemorare la tragedia della Mecnavi | il disastro che causò la morte di 13 operai
A Ravenna si prepara la commemorazione per il disastro della Mecnavi, avvenuto il 13 marzo 1987. Quel giorno, durante lavori di manutenzione sulla nave gassiera Elisabetta Montanari, persero la vita 13 operai. Sono passati 39 anni da allora, ma la tragica perdita resta impressa nella memoria della città. La cerimonia si svolge quest’anno con l’obiettivo di ricordare quei fatti e le persone coinvolte.
