Latina | sequestrati 270 chili di carne e salumi multe per 6.500 euro

Nel corso di controlli dei carabinieri del Nas di Latina, sono stati sequestrati oltre 270 chili di carne e salumi, al fine di tutelare la salute pubblica. L’intervento si inserisce in un'attività di verifiche mirate sul territorio, volta a prevenire rischi per i consumatori. Contestualmente, sono state elevate sanzioni per un totale di 6.500 euro.

Oltre 270 chili di carne e dei suoi derivati sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Latina nell'ambito di controlli mirati, effettuati sul territorio, per garantire la salute dei consumatori. A seguito di queste operazioni, sono state elevate sanzioni per un totale di 6.500 euro. In una macelleria situata nel capoluogo pontino, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 20 chili di salumi e altri prodotti derivati dalla carne, i quali risultavano completamente privi delle necessarie indicazioni relative alla tracciabilità. Al titolare dell'attività è stata contestata una sanzione di 1.

