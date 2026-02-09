Porto Torres | Carabinieri al lavoro 6mila euro di multe e 5 kg di alimenti sequestrati per irregolarità

I carabinieri di Porto Torres hanno effettuato controlli notturni in vari locali della città. Durante le verifiche, hanno trovato alimenti non a norma e hanno multato i gestori per circa 6 mila euro. Sono stati sequestrati 5 chili di cibo irregolare. I controlli continueranno per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole.

Porto Torres, 9 febbraio 2026 – Un’ondata di controlli notturni condotti dai carabinieri ha portato alla luce diverse irregolarità in alcuni locali della città, culminando in sanzioni amministrative per un totale di circa 6mila euro e nel sequestro di 5 chilogrammi di alimenti non conformi. L’operazione, svolta tra la notte del 7 e l’8 febbraio, si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto alle violazioni amministrative e penali e alla prevenzione dei reati sul territorio. L’azione dei carabinieri, coordinata dalle stazioni di Porto Torres con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari, si è concentrata sulle aree e sugli esercizi commerciali più frequentati della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Porto Torres Controlli Ristoranti irregolari: sequestrati 38 kg di alimenti scaduti e maxi multe Sequestrati 1000 kg di alimenti pericolosi a Reggio Calabria e inflitte maxi multe, cosa hanno scoperto i NAS La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Porto Torres Controlli Argomenti discussi: Porto Torres, furto con spaccata in 4 negozi: ladri in azione nella notte, indagano i carabinieri; Porto Torres, ladri scatenati nella notte: furti con spaccata in sei negozi; Trovato in possesso di dosi di Hashish destinate allo spaccio, arrestato un ragazzo dai Carabinieri della compagnia di Porto Torres. – CronacaOnline; Porto Torres, controlli a tappeto dei Carabinieri: tre arresti, sanzioni ai locali e sequestri di droga. Porto Torres, tre arresti per maltrattamenti in famiglia e tentata rapinaPorto Torres Controlli a largo raggio dei carabinieri, che nella notte di venerdì scorso, 7 febbraio, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio predisposto allo scopo di ... lanuovasardegna.it Beccato con la droga dai carabinieri, arrestato a Porto TorresA Porto Torres i carabinieri della locale Compagnia arrestano un giovane trovato in possesso di hashish destinata allo spaccio. sassarioggi.it Porto Torres, controlli a tappeto dei Carabinieri: tre arresti, sanzioni ai locali e sequestri di droga Qui i dettagli: facebook Porto Torres, Nando Nocco (Psd'Az): «Solinas respinga i 41bis» x.com

