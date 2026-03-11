Ravello | taglio del nastro per la nuova caserma

Il 12 marzo 2026 alle 10:30 si svolgerà a Ravello, in via San Cosma, la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle autorità locali e il personale dell’Arma. La nuova caserma sostituirà la precedente struttura e sarà aperta al pubblico durante l’evento.

Il 12 marzo 2026, alle ore 10:30, a Ravello (SA), si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Ravello ubicata alla via San Cosma.